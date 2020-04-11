وفي مقابلة مع فرانس برس السبت، أشار سارابيا (27 عاماً) أن لاعبي كرة القدم يجب أن يساعدوا أنديتهم من خلال تخفيض رواتبهم في ظل الضائقة المالية الراهنة "نتحدث عن ذلك وقادتنا في محادثات، وسنقوم بكل ما في وسعنا لمساعدة سان جيرمان والبلد بشكل عام"، معبراً عن شكره للأطباء، الجهاز الصحي، الشرطة وكل من يقف في الصف الأول لمكافحة الفيروس المستجد في العالم.



وتحدث الدولي الإسباني عن فترة العزل في باريس قائلاً: "لا بأس، أحاول القيام بعدة أشياء لتفادي البقاء طوال اليوم أمام التلفزيون وعدم التحرك كثيراً. أحاول أن أدرس، ألعب مع شريكتي، أطبخ، لتمرير الوقت".

أما عن مسألة تعلم اللغة الفرنسية، قال سارابيا: "نعم، لتحسين تكيّفي. أحب التواصل، وإذا كنت لا أفهم اللغة ولا يمكنني الحديث فهذا يحبطني قليلاً. أحاول الاستفادة قدر الامكان من اللاعبين كي أدرس وأطور لغتي الفرنسية".

مضيفاً عن نشره لصورة على انستاغرام وهو تقرأ كتاب هاري بوتر: "صحيح (يضحك)! أحب القراءة كثيراً، لدي كتب كثيرة في المنزل".



وأشار اللاعب السابق لفريق اشبيلية إلى سعيه للحفاظ على لياقته البدنية قائلاً: "أرسل النادي لنا برنامجاً لاتباعه. إذا لم تتحرّك في النهار وأكلت أكثر من الأيام العادية، ستأتي المشكلات، ليس فقط جسدياً بل ذهنياً. حتى لو كنت متحمساً أكثر من أيام أخرى. (على صعيد المواد) كان لدي بعض الأشياء في المنزل، لكن النادي أحضر لي ما كان ينقصني".

وأردف ساربياً قائلاً: "لدينا مجموعة على (تطبيق) واتساب مع كل الفريق (الجهاز الفني واللاعبين). من الغريب أن تبقى وقتاً طويلاً دون رؤيتهم...".



وتحدّث الدولي الإسباني عن العناصر التي تبث الحماس وتقوم بأجواء خاصة داخل الكتيبة الباريسية قائلاً: "لو أردت أن أختار، لقلت أندر (الاسباني هيريرا)، ليو (الأرجنتيني باريديس)، كيمبيمبي (المدافع بريسنيل). هم لاعبون مضحكون كثيراً يبثون أجواء جميلة. ساعدوني على الانخراط عندما وصلت (مطلع الموسم من إشبيلية الاسباني)".



موسم مميز رغم التوقف

وتطرق سارابيا لتوقف المباريات بعد بداية موسم رائعة مع باريس سان جيرمان قائلاً: "من وجهة نظر كروية، أنا سعيد جداً لسنتي الأولى (مع سان جيرمان). لكن في الحقيقة لا أفكر بهذا الأمر الان. هذا وضع معقد ولا يجب أن نفكر في كرة القدم، بل التركيز على تحسين هذا الوضع الخطير...".



وأضاف اللاعب الإسباني متحدثاً عن المرور لربع نهائي دوري الأبطال قائلاً: "كانت ليلة مميزة جداً، جدًا. أولاً لأننا لم نقدر على اللعب أمام جماهيرنا. هذا نادر وغريب! ثم احتفلنا مع كل الجماهير التي كانت متواجدة خارج الملعب. ببساطة، هذا مذهل. قدم الفريق مباراة كبيرة".



وأردف قائلاً: "المسار طويل قبل النهائي، وكما قلت من قبل لا يجب أن نفكر بهذا الموضوع فورًا. يجب أن نركز على تجاوز هذا الاختبار ويكون تصرفنا مسؤولاً: البقاء في المنزل وعدم الاصابة بالفيروس... آمل أن تعود الأمور إلى طبيعتها".



وختام اللاعب الإسباني كلامه قائلاً: "التفكير في الغاء الموسم من عدمه ليس سوى فرضيات. هدفنا المشترك، محاربة الوباء، التغلب عليه. سيكون النصر الحقيقي هذا الموسم (...) أعتقد انه يجب شكر كل الأطباء، الأجهزة الصحية، الشرطة، الموظفين وكل الآخرين الذين يناضلون في الصف الأول في مختلف أنحاء العالم".

