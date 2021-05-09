وافتتح البرازيلي نيمار التسجيل للفريق الباريسي من ركلة جزاء في الدقيقة (45+6) ثم أدرك سيرهو غيراسي التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 70.

ويحتل باريس سان جيرمان مركز الوصافة بـ76 نقطة وبفارق 3 نقاط عن ليل المتصدر.

وفي اليوم التالي لإعلانه تجديد عقده مع سان جيرمان حتى عام 2025، سجل النجم البرازيلي نيمار هدف السبق من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الأوّل.

غير أن الرد لم يتأخر في الشوط الثاني، فبعدما سجل غيراسي هدفاً في الشوط الأوّل ألغاه الحكم بداعي التسلل (26)، وكان قريباً من الحصول على ركلة جزاء (35)، أدرك التعادل بعد ارتقاء في الهواء لركلة ركنية نفذها بنجامان بوريجو حولها برأسه في المرمى إلى هدف التعادل (70).

وأكمل سان جيرمان اللقاء بعشرة لاعبين في الدقيقة 88 بعدما طرد الحكم مدافعه بريسنيل كيمبيبي بالبطاقة الحمراء بعد عرقلة قوية على المهاجم البلجيكي جيريمي دوكو.