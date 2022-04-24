ورفع رين رصيده الى 59 نقطة متقدما على موناكو الفائز على سانت اتيان 4-1 السبت بفارق الأهداف.

وتقدمت كتيبة المدرب برونو جينيزو بسرعة بهدفين سريعين لبنجامان بوريغو (17) ومارتان تيرييه (19) بالاضافة الى ثالث لقائد الفريق هاماري تراوري (47).

وعلى الرغم من طرد مدافعه المغربي نايف أكرد بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 58 واكماله المباراة بعشرة لاعبين، نجح رين في إضافة هدفين اخرين حملا توقيعي فلافين تايت (79) وغايتان لابورد (90+3) الهدفين الأخيرين.

فوز صعب لنيس

وفي إطار المرحلة ذاتها، تمكن نيس من تحقيق فوز صعب على حساب ضيفه تروا بهدف دون رد.

نيس انتظر الأنفاس الاخيرة للقاء ليدون هدف الفوز عبر لاعبه كيفرين تورام الذي منح فريقه ثلاث نقاط غالية رفعت رصيده إلى سبع وخمسين نقطة بسبعة عشر انتصاراً.

وفي بقية النتائج تعادل كليرمون فوت على ملعبه مع أنجيه (2-2) وسقط ميتز على أرضه أمام بريست بهدف نظيف، فيما ألحق نانت خسارة ثقيلة بضيفه بوردو بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.