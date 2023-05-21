وسجل غويري الجزائري الأصل أهدافه الثلاثة في الدقائق 31، 40 و71 فيما أضاف باتيست سانتاماريا (14) وجيريمي دوكو (37) الآخرين.

وأعاد رين فارق النقطة مع ليل الخامس، آخر المراكز المؤهلة للمسابقات القارية، بعد فوز الأخير على ضيفه مرسيليا السبت 2-1، كما بات على بُعد ثلاث نقاط من موناكو الرابع بعد سقوط فريق الأمارة ضد ليون في افتتاح المرحلة الجمعة.

وحقق رين فوزه الثاني توالياً بعد أن اكتسح تروا برباعية نظيفة الاسبوع الماضي.

وستكون الفرصة سانحة لرين من أجل خطف مركز قاري، إذ يستضيف موناكو على أرضه في المرحلة المقبلة قبل أن يحل على بريست في المرحلة الختامية.

أما أجاكسيو، صاحب المركز ما قبل الاخير، فقد سبق وتأكدت عودته الى الدرجة الثانية في المرحلة الماضية بسقوطه أمام باريس سان جرمان المتصدر بخماسية نظيفة أيضًا، قبل أن يتعرض الأحد للخسارة الخامسة والعشرين في الدوري هذا الموسم

