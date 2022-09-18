

وسجّل لاعب وسط مارسيليا ماتيو غندوزي الهدفين بداية عن طريق الخطأ في مرمى فريقه بعدما حوّل عرضية من هاماري تراوري في شباك حارسه الإسباني باو لوبيس (25)، قبل أن يعوض إخفاقه في الشوط الثاني بهدف التعادل برأسية قوية (52) هزت شباك الحارس ستيف مانداندا العائد للمرة الأولى إلى ملعب فيلودروم منذ رحيله عن مارسيليا الذي أمضى معه معظم مسيرته.



وخاض مانداندا (37 عاماً) أحد الوجوه التاريخية في النادي المتوسطي 613 مباراة ونال تصفيق جماهيره السابقة التي نادته بالـ "الظاهرة"، وهو لقبه أثناء مشواره الطويل مع مارسيليا، خلال فترة الإحماء.



وبدا الإرهاق واضحاً على لاعبي الفريقين بعد مشوارهما الأوروبي، إذ خسر مارسيليا أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني صفر-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري الأبطال، فيما تعادل رين أمام فنربهتشه (2-2) في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

ورغم سقوطه في فخ التعادل للمرة الأولى بعد سلسلة من 5 انتصارات توالياً حققها بين المرحلتين الثالثة والسابعة، إلاّ أن النادي المتوسطي ارتقى إلى الصدارة مع 20 نقطة متقدماً بفارق نقطة عن المتصدر السابق حامل اللقب باريس سان جيرمان الذي يلعب اليوم في قمة ختام هذه المرحلة أمام مضيفه ليون.



حالة طرد مع الدقيقة الأولى؟



وخسر نيس أمام ضيفه أنجيه صفر-1، في مباراة شهدت طرد لاعب الفريق المضيف جان-كلير توديبو بعد 9 ثوانٍ من صافرة البداية إثر خطأ على المهاجم السنغالي عبدالله سيما.



ووقع على هدف المباراة الوحيد الجزائري بن طالب (43) وحافظ فريقه على الفوز رغم طرد المغربي بوفال (62 جراء تلقيه الإنذار الأصفر الثاني).



وفي صراع القاع، حقق أجاكسيو فوزه الأوّل هذا الموسم أمام مضيفه بريست 1- صفر، سجله رومان هاموما في الدقيقة 65.



وعاد تروا إلى سكة الانتصارات بعد تعادل وخسارة بفوزه على مضيفه كليرمون-فيران 3-1.



تأخر تروا بهدف من قائد كليرمون يوهان غاستيان بعد 3 دقائق من صافرة البداية، قبل أن يرد بثلاثية تناوب على تسجيلها ماما بالديه من غينيا بيساو هدفين (24 و53) ورينو ريبار (82).