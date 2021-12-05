وحسم رين نتيجة المباراة في شوطها الأول بفضل ثنائية تيرييه في الدقيقتين 22 و28 بتمريرتين حاسمتين من لاعب الوسط الكرواتي لوفرو ماير، وهدف ثالث بالنيران الصديقة لمدافع أصحاب الأرض إيفان ماسون بالخطأ في مرمى فريقه (45).

وعزز تيرييه بهدفه الشخصي الثالث والرابع لفريقه مطلع الشوط الثاني بتسديدة رائعة بيمناه من خارج المنطقة إثر تمريرة من ماير أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس الإنكليزي إتيان غرين (48).

وهو الهاتريك الأول لتيرييه في مسيرته الاحترافية مع الأندية (ليل وستراسبوغ وليون ورين)، فيما بات ماير اول لاعب يمنح ثلاث تمريرات حاسمة لزميل واحد في مباراة واحدة في الدوري بحسب شبكة الاحصائيات "أوبتا".

وختم البديل النيجيري الأصل ليسلي تشيموانيا أوغوتشوكوو المهرجان بالهدف الخامس بتسديدة قوية بيمناه إثر تمريرة من غايتان لابورد (83).

وعاد رين الى سكة الانتصارات التي توقفت عند ثلاثة متتالية في المرحلة الماضية بخسارته امام ضيفه ليل حامل اللقب 1-2، فحقق فوزه التاسع هذا الموسم.

واستعد جيدا لاستضافة توتنهام الإنكليزي الخميس المقبل في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي التي ضمن تأهله إلى ثمن النهائي كونه يتصدر المجموعة السابعة برصيد 11 نقطة بفارق أربع أمام الفريق اللندني وفيتيس أرنهم الهولندي.

واستغل رين جيدا خسارة مرسيليا أمام ضيفه بريست 1-2 السبت في افتتاح المرحلة فاستعاد منه المركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة بفارق نقطتين أمام الفريق الجنوبي الذي لعب مباراة أقل بعدما توقف لقاؤه مع مضيفه ليون ضمن المرحلة الرابعة عشرة بعد خمس دقائق من انطلاقه بسبب إصابة قائده ديميتري باييت بعبوة مياه ألقيت من جماهير المدرج الشمالي لملعب غروباما في ليون.

في المقابل، تواصلت سلسلة الهزائم المتتالية لسانت إيتيان حيث تلقى الخسارة الثالثة تواليا بعد فوزين متتاليين، فتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الأخير .

موناكو يواصل صحوته



وواصل موناكو صحوته وصعد إلى المركز السادس بعد فوزه الكاسح برباعية نظيفة على ضيفه متز.



فبعد ثلاثة تعادلات تواليًا في الدوري، حقق الأحد انتصاره الثاني تواليًا بعد تفوقه على أنجيه الأسبوع الفائت.



ورفع فريق الإمارة رصيده الى 26 نقطة بفضل أهداف سفيان ديوب (2)، الألماني كيفن فولاند (44 من ركلة جزاء)، البرتغالي جيلسون مارتنز (57) ووسام بن يدر (87).



وفي المقابل، مني متز وصيف القاع مع 12 نقطة بالخسارة الثانية تواليًا.



وحقق مونبلييه بدوره انتصاره الثاني تواليًا بفوزه بهدف دون رد على كليرمون سجله سيبس إيلي واهي في الدقيقة 28 ليرفع رصيده yلى 25 نقطة في المركز الثامن.



وعاد نانت إلى سكة الانتصارات بتفوقه على مضيفه لوريان بهدف متأخر (83) لويلان سيبريان، فيما تفوق أنجيه 2-1 على رينس، علمًا أن الأخير أكمل المباراة بعشرة لاعبين من الدقيقة 35 بعد طرد فالون بريشا من كوسوفو.



وافتتح المغربي سفيان بوفال التسجيل لأصحاب الأرض من ركلة جزاء (49) قبل أن يعادل هوغو إيكيتيكي بالطريقة ذاتها (59). فيما منح أنجيلو فوليني الفوز للضيوف (75).