واهتزت شباك ليون بثلاثة أهداف في الشوط الأول تناوب على تسجيلها بنجامان بوريغو (11) وباتيست سانتاماريا (13) والكرواتي لوفرو ماير (1+45)، ثم وجد نفسه متخلفاً برباعية نظيفة في مستهل الشوط الثاني بهدف لمارتان تيرييه (49)، قبل أن يقلص الفارق بهدية من المالي هاماري تراوري (59 خطأ في مرمى فريقه) وموسى ديمبيليه (82 من ركلة جزاء) ليتجمد رصيد ليون عند 41 نقطة في المركز العاشر.

وبعد ثلاثة تعادلات متتالية، عاد ستراسبورغ الى سكة الانتصارات بفوزه على ضيفه موناكو بهدف رائع سجله الغاني ألكسندر دجيكو بتسديدة أكروباتية في الدقيقة 24 ليعزز ستراسبورغ حلمه بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وبفوزه الثالث عشر لهذا الموسم، رفع ستراسبورغ رصيده الى 47 نقطة في المركز الرابع موقتاً بفارق الأهداف أمام مرسيليا، فيما تجمد رصيد موناكو عند 41 نقطة في المركز الثامن.

وأهدر لنس نقطتين هامتين لحظوظه بالمشاركة القارية بتعادله السلبي أمام مضيفه متز التاسع عشر قبل الأخير، وترك لوريان منطقة الهبوط لكن بفارق نقطة أمام سانت إتيان الثامن عشر، بفوزه على مضيفه ومنافسه على البقاء كليرمون 2-صفر، فيما فاز رينس على مضيفه أنجيه 1-صفر.