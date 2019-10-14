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دوري أبطال أوروبا
الدوري الفرنسي

رسمياً ليون يعلن تعيين رودي غارسيا كمدرب للفريق الأول

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أعلن نادي ليون في حسابه الرسمي على تويتر عبر الإنترنت اليوم الإثنين عن تعيين رودي غارسيا كمدرب للفريق الأول.

وجاء في تغريدة نشرها ليون: "نستطيع الإعلان أنّ رودي غارسيا قد عيّن مدرباً جديداً لفريق أولمبيك ليون"

وتمّ تعيين غارسيا بعد أيام قليلة من إنهاء عقد البرازيلي سيلفينيو الذي لم يحقق النتائج المرجوة، علماً أنّه استلم الفريق في حزيران/يونيو الفائت.

وجاء في بيان للنادي على موقعه الالكتروني "يعلن نادي ليون تعيين رودي غارسيا مدرباً بدءاً من اليوم"، مشيراً إلى أنّه ارتبط بعقد مع النادي حتى حزيران/يونيو 2021.

ولم يتمكن ليون سوى من جمع تسع نقاط فقط بعد تسع مباريات في الدوري الفرنسي الأمر الذي جعله يحتل المركز الرابع عشر، لكنه يبتعد بنقطة وحيدة فقط عن متذيل الترتيب ميتز.

وخاض غارسيا (55 عاماً) معظم تجاربه مع الأندية الفرنسية وآخرها كمدرب لنادي مارسيليا بين 2016 و2019.

 

رودي غارسيا
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