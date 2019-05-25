وحل المدرب السابق لفريق بوروسيا دورتموند الألماني في باريس يوم 14 أيار/مايو 2018 ليوقع على عقد يمتد لموسمين مع الفريق الباريسي.

ومددت إدارة باريس سان جيرمان عقد توخيل لموسم إضافي لينتهي العقد الجديد في يونيو/حزيران 2021.

وتوّج توخيل (45 عاماً) مع الفريق الباريسي هذا الموسم بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم وقاده إلى احراز السوبر الفرنسي لكنه فشل في التتويج بكأس فرنسا بخسارته في النهائي أمام رين بركلات الترجيح (5-6) بعد انتهاء المواجهة بالتعادل 2-2.

وتوقفت رحلة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا عند محطة ثمن النهائي أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي.

وقال توخيل، بحسب ما جاء في بيان النادي الباريسي، "أنا سعيد جداً وفخور بتمديد عقدي والتزامي مع باريس سان جيرمان"، موجهاً الشكر إلى النادي ورئيسه ناصر الخليفي "على الثقة التي يمنحاني إياها".

وشدد المدرب توخيل على أن التزامه الجديد مع سان جيرمان "سيعزز هدفي بإيصال هذا النادي إلى قمة طموحاته بفضل العمل المبذول من الجميع. أنا أيضاً متأثر جداً بعلامات الدعم من المشجعين. أنا مقتنع بأن الأفضل ينتظر هذا النادي".

من جهته، أكد الخليفي أن "كل عائلة باريس سان جيرمان يسرها اليوم أن توماس توخيل يمدد عقده (...) منذ عام، يوفر توماس يومياً طاقة مذهلة، ليس فقط للاعبين، بل لكل النادي".

ورأى أن توخيل "شغوف جدًا بكرة القدم، مدرب متطلب جداً وفي الوقت ذاته يستمع للآخرين. لديه خبرة في اللعبة ومواهب كبيرة في الإدارة".