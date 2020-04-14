رسالة موجهة من فيراتي من قبل beIN SPORTS April 14, 2020 22:47 0:47 دقيقة قال ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان إن الجميع مطالب بتحمل مسؤوليته في المعركة ضد وباء كورونا مشيدا في رسالة وجهها عبر قناة ناديه بالأشخاص الذين يعملون من أجل مكافحة الوباء. مقابلات الدوري الفرنسي -آخر الفيديوهات 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 2:06 دقيقة الجلهم يفوز ببطولة افتراضية للدراجات الهوائية 0:56 دقيقة الاتحاد الآسيوي يرجئ مباريات مايو ويونيو 12:21 دقيقة موجز الأخبار 0:49 دقيقة كورونا قد يدفع الاتحاد الأوروبي لليد لقرار تاريخي؟ 1:43 دقيقة سوينجو: أصبحت أساسيا بعد بيع هاري ماغواير 1:56 دقيقة الرابطة الفرنسية تعمل على مقترحين لاستئناف الموسم 0:42 دقيقة دعوى قضائية على نائب بارتوميو السابق 2:01 دقيقة مقابلة مع ممرض مناصر لنادي أتلتيكو مدريد 0:35 دقيقة الدوري الفرنسي..الاستئناف في الصيف أو غياب الجمهور