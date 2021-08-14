وقال راموس: "هذا هو يوم استثنائي بالنسبة لي، لدينا فريق كبير جداً ومشروع ممتاز للفوز بجميع الألقاب، نحن نعمل الآن وسنحاول أن نقدم موسماً كبيراً ونهدي كل هذه الجماهير النجاحات والألقاب وأن نجعلهم يستمتعوا بكرة قدم جميلة وهذا أيضاً مهم للغاية".