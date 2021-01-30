ويعاني مرسيليا بشدة من تراجع نتائجه في الفترة الأخيرة إذ يحتل حالياً المركز السابع على لائحة ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 32 نقطة بعد أن فاز في 9 مباريات وتعادل في 5 وخسر في 6 وسجل الفريق 27 هدفاً ودخل مرماه 22.

وخسر الفريق آخر ثلاث مباريات خاضها في الدوري على التوالي أمام نيم بهدفين مقابل هدف ولانس بهدف نظيف وموناكو بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفي مسابقة دوري أبطال أوروبا تذيل مرسيليا المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط فقط بعد أن خسر 5 مباريات وفاز في واحدة.

أحداث شغب

وأعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على 25 شخصا من الذين شاركوا في اقتحام مركز تمارين النادي الذي يحتل حاليا المركز السابع برصيد 32 نقطة وبفارق 13 نقطة عن المركز الثالث الأخير المؤهل الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مع مباراة مؤجلة في جعبته يخوضها في 17 الشهر المقبل ضد نيس.

واستنكر مرسيليا "الهجوم غير المقبول" و"العنف غير المبرر"، مؤكدا أنه في صدد الادعاء على المعتدين.

وكتب في بيان "ارتكبت سرقات وتضررت سيارات. احرقت خمس اشجار بهدف تدميرها فقط. وبلغ حجم الأضرار داخل المباني بمئات الآلاف من اليورو"، مضيفاً "على الرغم من تدخل الشرطة، فإن اندلاع أعمال العنف غير المبررة عرض للخطر حياة الموجودين في الموقع (لاعبون، طواقم شرطة، رجال أمن، موظفون)".

وكتب رئيس النادي جاك هنري إيرو "ما حدث بعد ظهر اليوم يدعو إلى اتخاذ أقصى درجات العقوبة بحق هؤلاء المشاغبين الذين يدعون أنهم مشجعون لكنهم يدمرون المنشآت ويهددون الموظفين واللاعبين".

من جانبه، قال قائد الفريق حارس المرمى ستيف مانداندا إن "أزمة رياضية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تبرر تصاعد العنف"، مضيفا أن الوقت الآن "للتهدئة".

