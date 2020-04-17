وقال أولاس في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "لو بروغريه" "نحن جاهزون لمعاودة الدوري الفرنسي، ومتضامنون مع الجميع، وسنبذل قصارى جهودنا لكي نعاود النشاط لكن لدي شعور بأنه مع كل يوم يمر، فإننا نقترب من دوري قد لا ينتهي في موسم 2019-2020".

وبخصوص المسابقات الأوروبية كشف أولاس أن "القرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي هي اللعب في الفترة من 3 إلى 29 آب/اغسطس، لكن هل سيكون بالإمكان السفر بالطائرة مطلع آب/إغسطس والذهاب إلى تورينو".

ويتعين على ليون خوض مباراة الإياب من الدور ثمن النهائي في دوري الأبطال ضد يوفنتوس الإيطالي بعد أن تقدم عليه ذهابا 1-صفر.

وعلق أولاس على هذا الأمر بقوله "ثمة أيضا تخوف بألا يحصل كما هو متفق عليه من الناحية المحلية كما الأوروبية. الحدود مقفلة في إسبانيا والبرتغال حتى نهاية آب/أغسطس وفي إنكلترا إلى أبعد من ذلك".

لكن أولاس أعرب عن تفاؤله بمستقبل ليون الذي "قام بوضع خطط طموحة ليخرج أقوى من هذه الأزمة".

وختم "لا نملك كل المعطيات لكن سنخرج أحياء في نهاية هذه الأزمة، هذا أمر مؤكد ونحن في موقع لمواصلة الاستثمار أكثر من غيرنا".