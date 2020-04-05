رئيس ليون يستبعد إستكمال الدوري الفرنسي من قبل beIN SPORTS April 5, 2020 22:45 3:15 دقيقة ذكر رئيس نادي أولمبيك ليون جان ميشيل أولاس أنه من الممكن ألا تسمح الجهات المسؤولة في فرنسا باستئناف بطولة الدوري الفرنسي في ظل انتشار فيروس كورونا. تقارير إخبارية الدوري الفرنسي لكرة القدم -آخر الفيديوهات 1:43 دقيقة إيطاليا: مراكز تدريب المنتخبات ستأوي مصابي كورونا 1:00 دقيقة الرابطة الإنكليزية تحذر من انعكاسات تقليص الرواتب 3:15 دقيقة رئيس ليون يستبعد إستكمال الدوري الفرنسي 0:55 دقيقة قادة أندية الدوري الإنكليزي يعارضون خفض الرواتب 0:47 دقيقة يويفا ينفي تحديد موعد لنهاية مسابقة دوري الأبطال 0:51 دقيقة بيان تحذيري من رابطة اللاعبين الإسبان 0:37 دقيقة ساوثغيت يوافق على تخفيض راتبه 3:39 دقيقة بايرن ميونيخ يعود للتدريبات بمجموعات صغيرة 0:47 دقيقة ووكر يخرق قواعد الحجر المنزلي ويعتذر 0:48 دقيقة فيورنتينا يعلن شفاء ثلاثة لاعبين من فيروس كورونا