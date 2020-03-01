ديربي قوي مرتقب بين الغريمين ليون وسانت إتيان من قبل beIN SPORTS March 1, 2020 14:06 2:04 دقيقة سيواجه ليون ضيفه سانت إيتيان وهدفه الفوز في المباراة سعياً لتأهل أوروبي، فيما يطمح غريمه في الانتصار للابتعاد قليلاً عن خطر الهبوط. تقارير إخبارية أولمبيك ليون الدوري الفرنسي سانت إيتيان -آخر الفيديوهات 2:27 دقيقة دي يونغ لا يزال يبحث عن دور أكبر في برشلونة 2:31 دقيقة المصري يستضيف نهضة بركان في ربع النهائي 2:29 دقيقة مانشستر سيتي يواجه أستون فيلا بحثا عن التتويج 2:18 دقيقة ريال مدريد يتطلع للفوز على برشلونة لانتزاع الصدارة 2:19 دقيقة برشلونة يطمح للابتعاد بالصدارة 2:07 دقيقة بطولة الشقب تحقّق نجاحاً كبيراً في نسختها السابعة 0:35 دقيقة لاعبو بايرن وهوفنهايم يمررون الكرة لبعضهم البعض! 2:28 دقيقة beIN تسأل جمهور بطولة قطر توتال المفتوحة للتنس 2:25 دقيقة دورة أكابولكو: نادال يتوّج بلقبه الأول في 2020 1:49 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية