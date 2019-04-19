ورفع ديجون رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن عشر (من أصل 20)، وقلص الفارق مع أميان السابع عشر الى 4 نقاط، علمًا بأن الأخير يحل ضيفاً على نانت الأحد. في المقابل، تجمد رصيد رين عند 43 نقطة في المركز الحادي عشر وابتعد بشكل إضافي عن المراكز المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية في الموسم المقبل.

وتابع ديجون حصد النقاط الثمينة في سعيه للابتعاد عن مراكز الهبوط إلى الدرجة الثانية، بعدما حقق مفاجأة بالفوز على ليون 3-1 في عقر داره في المرحلة 31.

وافتتح صاحب الأرض التسجيل بعد ركلة ركنية نفذها التونسي نعيم السليتي وحولها المدافع المغربي نايف أكرد برأسه لترتد من الأرض إلى شباك الحارس التشيكي توماس كوبيك (20).

وكاد الضيوف يعادلون في الوقت القاتل للشوط الأول، بركلة حرة مباشرة من حاتم بن عرفة، صدها الحارس الإيسلندي رونار رينارسون (45+3).

وبدأ ديجون الشوط الثاني ضاغطاً وكاد أن يضيف الهدف الثاني من تسديدة للمهاجم ويسلي سعيد صدها كوبيك (49)، قبل أن يدرك رين التعادل بعد ثلاث دقائق بفضل أدريان هونو بتسديدة أرضية (52).

وسجل ديجون الهدف الثاني إثر هجمة مرتدة وصلت إلى سعيد الذي سدد كرة قوية من داخل المنطقة، صدها كوبيك مباشرة نحو بنجامان جانو الذي سددها بدوره "على الطاير" على يسار الحارس (53).

ويدين رين بالهدف الثاني إلى تقنية المساعدة بالفيديو "VAR"، بعدما رفع حكم التماس راية التسلل، لكن حكم الساحة استعان بالفيديو الذي أقر صحة هدف المهاجم السنغالي مباي نيانغ الذي تسلم كرة من كليمون غرونيه داخل المنطقة وظهره نحو المرمى فروضها بصدره وسددها مقصية بالقدم اليمنى في الشباك (62).

وفي الدقائق الختامية، قاد صاحب الأرض هجمة مرتدة فمرر المدافع المغربي فؤاد شفيق الكرة داخل المنطقة إلى سعيد الذي راوغ داميان دا سيلفا وسدد كرة أرضية منحت نقاط الفوز لفريقه(83).