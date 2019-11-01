وكان باريس سان جيرمان البادئ بالتسجيل عبر نجمه كيليان مبابي (19)، لكن ديجون قلب الطاولة على ضيفه بهدفين في وقت قاتل، الأول في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عبر المغربي الأصل منير شويعر، والثاني مطلع الشوط الثاني عبر الفنزويلي جوندر كاديز (47).

وهي الخسارة الثالثة لسان جيرمان في الدوري والأولى بعد أربع انتصارات متتالية فتجمد رصيده عند 27 نقطة وبقي في الصدارة، فيما حقق ديجون فوزه الثالث هذا الموسم ورفع رصيده إلى 12 نقطة متخلصاً من المركز الأخير مؤقتاً بعدما صعد إلى المركز 18 بفارق نقطة واحدة أمام نيم وميتر .

وجاءت الخسارة قبل أربعة أيام على استضافة النادي الباريسي لكلوب بروج البلجيكي الأربعاء المقبل في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

العارضة والقائم يحرمان سان جيرمان من هدفين

منح مبابي التقدم لسان جيرمان عندما تلقى كرة داخل المنطقة من الأرجنتيني أنخل دي ماريا فلعبها من فوق الحارس السنغالي ألفريد غوميس الذي خرج لملاقاته (19).

وتلقى ديجون ضربتين موجعتين بإصابة مدافعيه المالي الأصل سينو كوليبالي (29) والمغربي فؤاد شفيق (33) فدفع مدربه ستيفان جوبار برومان أمالفيتانو والمغربي الآخر حمزة منديل مكانهما.

ونجح ديجون في ادراك التعادل عندما استغل شويعر كرة مرتدة من حارس المرمى الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس إثر تمريرة عرضية من منديل فتابعها بيمناه قوية داخل المرمى (45+6).

ومنح كاديز التقدم لديجون مطلع الشوط الثاني بمجهود فردي رائع عندما تلقى كرة من التماس من الغابوني ديدييه ندونغ فخدع لاعب الوسط السنغالي إدريسا غيي وماركينيوس وتوغل داخل المنطقة فراوغ لاعب الوسط الأرجنتيني لياندرو باريديس ثم سدد كرة قوية زاحفة بيسراه بين ساقي نافاس (47).

وجرب دي ماريا حظه بتسديدة خادعة من خارج المنطقة تصدى لها غوميس (56).

وأنقذ بريسنل كيمبيمبي الضيوف من هدف ثالث بإبعاده كرة رأسية للمدافع الغابوني برونو ايكوليه مانغا من باب المرمى (60).

وحرمت العارضة الأرجنتيني ماورو إيكاردي من التعادل بردها كرته الرأسية (64)، ثم رد القائم الأيمن تسديدة قوية لمواطنه باريديس من خارج المنطقة (70)، وأهدر إيكاردي فرصة ذهبية عندما تلقى كرة من كافاني أمام المرمى فسددها فوق العارضة (75).

وأهدر كافاني بدوره فرصة سهلة عندما تلقى كرة عرضية من البديل الآخر لايفان كورزاوا أمام المرمى فتابعها برعونة بجوار القائم الأيمن (83).

