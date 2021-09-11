دوناروما يتحدث عن مباراته الأولى مع سان جيرمان من قبل beIN SPORTS September 11, 2021 19:07 1:21 دقيقة تحدث الإيطالي جانلويجي دوناروما حارس باريس جيرمان عن مباراته الأولى مع فريقه الفرنسي والفوز الكبير على كليرمون برباعية نظيفة ضمن المرحلة الخامسة من الدوري المحلي. باريس سان جيرمان جانلويجي دوناروما كليرمون -آخر الفيديوهات 1:29 دقيقة رونالدو: بدأت عصبياً ثم سارت الأمور على ما يرام أرسنال يحقق فوزه الأول في الـ"برميرليغ" هذا الموسم 5:20 دقيقة مانشستر سيتي يحسم مواجهة القمّة أمام ليستر 1:21 دقيقة دوناروما يتحدث عن مباراته الأولى مع سان جيرمان 3:27 دقيقة باريس سان جيرمان يكرم وفادة كليرمون 5:36 دقيقة رونالدو يبدع ومانشستر يونايتد يفوز على نيوكاسل 1:09 دقيقة رونالدو يسجل أول أهدافه مع يونايتد بعد العودة 0:47 دقيقة رونالدو يشارك أساسياً أمام نيوكاسل 0:43 دقيقة فيفا يتوصل لاتفاق مع رابطة الدوري الإنكليزي 0:37 دقيقة الزمالك بطلاً لكأس السوبر الإفريقية في كرة اليد