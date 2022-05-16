دانيلو في لقاء حصري مع beIN SPORTS من قبل beIN SPORTS May 16, 2022 13:49 2:09 دقيقة في لقاءٍ حصري مع beIN SPORTS، أكد لاعب باريس سان جيرمان، البرتغالي دانيلو بيريرا أن الموسم المُنقضي لم يكن في مستوى تطلعات النادي الباريسي وجماهيره مشيراً أن قطر ستحتضن واحدة ًمن أفضل نسخ كأس العالم. مقابلات باريس سان جيرمان دانيلو بيريرا -آخر الفيديوهات 0:58 دقيقة تشافي راضٍ عما حققه برشلونة 0:39 دقيقة جولة لنجوم سان جيرمان في متحف قطر الأولمبي 0:36 دقيقة رابطة الليغا تعلن عن مواعيد مباريات الجولة الأخيرة 1:25 دقيقة سيميوني يؤكد بقاءه مدرباً لأتلتيكو 2:09 دقيقة دانيلو في لقاء حصري مع beIN SPORTS 2:03 دقيقة آرسنال يرفع شعار الفوز أمام نيوكاسل 0:46 دقيقة أنس جابر سادسة في تصنيف المحترفات للمرة الأولى 2:01 دقيقة دالاس مافريكس يطيح بفينيكس صنز ويبلغ نهائي الغربية 2:34 دقيقة سيلتيكس يقصي ميلووكي باكس ويتأهل لنهائي الشرق 2:21 دقيقة بنزيمة فخور بالجائزة ويتطلع للكرة الذهبية