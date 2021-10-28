دانتي يضع شروط إيقاف ثلاثي باريس سان جيرمان من قبل beIN SPORTS October 28, 2021 10:58 1:33 دقيقة أكد البرازيلي دانتي قائد نيس، أنّه تقبّل إصابته وبذل مجهوداتٍ كبيرة مكنته من العودة من جديد إلى الملاعب مضيفاً أنّ الشجاعة والشخصية القوية والتركيز الدفاعي هي الأسلحة اللازمة لمواجهة ثلاثي بحجم "نيمار وميسي ومبابي. مقابلات باريس سان جيرمان دانتي الدوري الفرنسي نيس -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة كانساس سيتي يفوز على لوس أنجليس غالاكسي 1:34 دقيقة اللجنة العليا للمشاريع والإرث تبرم اتفاقية جديدة 1:10 دقيقة الكشف عن الشعار الجديد لمونديال السيدات 2023 0:50 دقيقة ميسي ومبابي يغيبان عن تدريبات باريس سان جيرمان 0:42 دقيقة برشلونة يكلّف سيرجي بارجوان كمدرب مؤقت 1:33 دقيقة دانتي يضع شروط إيقاف ثلاثي باريس سان جيرمان 1:09 دقيقة أتلتيكو مدريد يبحث عن الفوز أمام ليفانتي 9:02 دقيقة كريستيانو رونالدو في لقاء خاص مع beIN SPORTS 2:13 دقيقة رسمياً: برشلونة يقيل مدربه الهولندي رونالد كومان 1:55 دقيقة نيس ومرسيليا يتعادلان في المباراة المؤجلة