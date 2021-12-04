وتجمّد رصيد مرسيليا عند 29 نقطة متخلفًا بفارق 12 نقطة عن فريق العاصمة باريس سان جيرمان المتصدر وقد يتنازل عن مركز الوصيف لأن منافسيه المباشرين رين ونيس يتخلفان عنه بفارق نقطة ونقطتين تواليًا.



ونجح بريست في تحقيق فوز تاريخي على منافسه لأنّه الأول له على ملعب "فيلودروم" كما أنّه السادس توالياً له في أفضل سلسلة له في تاريخ مشاركاته في الدوري الفرنسي.



افتتح مرسيليا التسجيل عبر لاعبه البرازيلي جيرسون إثر تبادله الكرة مع قائد الفريق ديميتري باييت (29)، لكنّ بريست ردّ بهدفين عن طريق رومان فيفر (53 من ركلة جزاء) إثر لمسة يد من بوبكر كامارا، وفرانك هونورا بتسديدة قوية ارتطمت بالعارضة وسقطت وراء خط المرمى (71) ليرتقي الفائز إلى المركز السادس مؤقتاً برصيد 24 نقطة.