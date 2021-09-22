ورفع سان جيرمان رصيده إلى 21 نقطة متقدما على وصيفه مرسيليا الذي اكتفى بالتعادل السلبي مع أنجيه، بفارق 7 نقاط لكن الأخير يملك مباراة ضد نيس توقفت بسبب أحداث شغب الشهر الماضي.

وخاض سان جيرمان المباراة في غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يعاني من كدمة قوية في ركبته تعرض لها خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد ليون.

وللمرة الثانية، عانى سان جيرمان للفوز ونجح في حسم النتيجة في الوقت بدل الضائع تماما كما فعل ضد ليون (2-1) الأحد الماضي.

وكان حكيمي نجم المباراة لأنه افتتح التسجيل بعد مرور 5 دقائق عندما تخطت الكرة التي سددها خط المرمى، بيد أن ميتز صاحب المركز الأخير أدرك التعادل بواسطة رأسية رائعة للمالي كيكي كوياتي (39).

ورمى سان جيرمان بكل ثقله من دون أن يتمكن من التقدم مجددا إلا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع عندما مرر البرازيلي نيمار كرة أمامية باتجاه حكيمي، فتوغل داخل المنطقة وسددها بيسراه داخل الشباك.

وكانت الدقائق الأخيرة شهدت طرد قائد ميتز ديلان برون ومدرب الفريق فرديريك انتونيتي لاحتجاجهما على قرارات الحكم.



وقلب ليون الطاولة على ضيفه تروا الذي تقدم عليه بهدف لكزافييه شافاليران (45)، وسجل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني حملت تواقيع السويسري جيردان شاكيري (48) والبرازيليين ايمرسون (72) ولوكاس باكيتا (87).

