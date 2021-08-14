حكيمي: "أتمنى تسجيل المزيد من الأهداف" من قبل beIN SPORTS August 14, 2021 21:30 1:35 دقيقة أكد النجم الدولي المغربي أشرف حكيمي بأنه يتمنى تسجيل المزيد من الأهداف بقميص فريقه الجديد باريس سان جيرمان. مقابلات ميركاتو باريس سان جيرمان أشرف حكيمي -آخر الفيديوهات 3:33 دقيقة نيس وغالتييه يُلحقان هزيمة ثقيلة بليل 2:28 دقيقة باستوري: "أنا أتابع دائماً أخبار النادي" 3:01 دقيقة ميسي: "أنا سعيد جداً" 1:13 دقيقة هدف محمد صلاح في مرمى نوريتش يثير الإعجاب 1:35 دقيقة حكيمي: "أتمنى تسجيل المزيد من الأهداف" 1:27 دقيقة فينالدوم يشيد بجماهير باريس سان جيرمان 10:28 دقيقة شاهد مراسم تقديم باريس سان جيرمان لنجومه الجدد 1:50 دقيقة دوناروما: شرف كبير أن ألعب لباريس سان جيرمان 1:56 دقيقة راموس: يوم استثنائي بالنسبة لي 3:36 دقيقة محمد صلاح يقود ليفربول لفوز مقنع على نوريتش