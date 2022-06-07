حصيلة متباينة للمحترفين العرب في الليغ 1 من قبل beIN SPORTS June 7, 2022 11:25 3:22 دقيقة تباينت حصيلة اللاعبين العرب في الدوري الفرنسي الموسم المنصرم بتألق البعض مع أنديتهم، وفشل البعض الآخر في البقاء ضمن دوري الأضواء. تقارير إخبارية الدوري الفرنسي -آخر الفيديوهات 0:42 دقيقة يوفنتوس يقترب من ضمّ بوغبا إلى صفوفه 0:52 دقيقة تقارير - برشلونة يوقف مفاوضاته مع ديمبيلي 0:49 دقيقة اجتماع مرتقب بين ممثّلين عن ميلان و"إبرا" 0:54 دقيقة ليفا يجدد رغبته بالرحيل ويؤكد أن برشلونة وجهته 8:22 دقيقة موعد وكيفية مشاهدة مباراة الإمارات وأستراليا 0:43 دقيقة اجتماع مرتقب بين مالك تشيلسي الجديد والمدرب توخيل 0:41 دقيقة محمد الشوربجي يقرّر تمثيل إنكلترا 1:29 دقيقة نادال يحتفل بلقب بطولة رولان غاروس على طريقته 0:48 دقيقة التزحلق على الجليد: رفع سن المشاركة من 15 إلى 17 0:55 دقيقة beIN تمدّد شراكتها مع الاتحاد الفرنسي للتنس