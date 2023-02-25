حصة تدريبة مفتوحة لباريس سان جيرمان قبل مواجهة مارسيليا من قبل beIN SPORTS February 25, 2023 13:55 3:00 دقيقة خاض باريس سان جيرمان تدريبه ما قبل الأخير قبل مواجهة مارسيليا في ملعب الفيلودروم أمام أنصاره، حيث حضر نحو ثلاثة وثلاثين ألف مناصر هذه الحصة التدريبية المفتوحة للجماهير للمرة الأولى منذ 2011. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي مارسيليا -آخر الفيديوهات 4:47 دقيقة شاهد ما قاله السعودي عمر عبدو عن عمله في الـATP 4:16 دقيقة فيتا كلوب يفوز على شبيبة القبائل 3:00 دقيقة حصة تدريبة مفتوحة لسان جيرمان قبل مواجهة مارسيليا 0:27 دقيقة محكمة النقض المصرية ترفض طعن رئيس الزمالك 2:30 دقيقة الرجاء المتصدر يستضيف حُرية كوناكري 2:53 دقيقة قمة عربية مرتقبة بين الترجي والزمالك 3:13 دقيقة الأهلي وصنداونز يختتمان استعداداتهما 3:26 دقيقة آرسنال لانتزاع نقاط الفوز من أرض ليستر 0:57 دقيقة كروس يؤكد جاهزيته للديربي أمام أتليتيكو 1:33 دقيقة غريزمان يدعو جماهير أتليتيكو للتحلي بالثقة والهدوء