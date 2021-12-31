حصاد 2021: ميركاتو من الحجم الثقيل لباريس سان جيرمان من قبل beIN SPORTS December 31, 2021 21:22 3:21 دقيقة نجح باريس سان جيرمان في صائفة عام 2021 في الحصول على خدمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني سيرجيو راموس والحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما والمغربي أشرف حكيمي والهولندي جيورجينهو فاينالدوم. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي ليونيل ميسي سيرجيو راموس أشرف حكيمي -آخر الفيديوهات 3:01 دقيقة الأهلي يواصل التألق والرجاء يظفر بكأس الاتحاد 0:43 دقيقة حصاد 2021: بطولة العالم للبادل في الدوحة 3:04 دقيقة حصاد 2021: عام استثنائي للنجمة التونسية أنس جابر 1:19 دقيقة حصاد عام 2021 في الرياضات الميكانيكية 3:19 دقيقة حصاد 2021: كوبا أميركا تبتسم لميسي ورفاقه 2:24 دقيقة اليورو من نصيب إيطاليا وفرنسا تحرز لقب دوري الأمم 3:21 دقيقة ميركاتو من الحجم الثقيل لباريس سان جيرمان 3:33 دقيقة حصاد 2021: قطر ترفع الجاهزية قبل انطلاق المونديال 2:58 دقيقة حصاد 2021: كريستيانو رونالدو يعود إلى بيته 5:04 دقيقة حصاد 2021: بطولة كأس العرب من الألف إلى الياء