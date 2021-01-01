حصاد 2020: فيروس كورونا أنهك مسابقة الدوري الفرنسي من قبل beIN SPORTS January 1, 2021 11:24 2:31 دقيقة تأثر الدوري الفرنسي بتبعات جائحة كورونا، إذ تسبب قرار الإلغاء بانتقادات لاذعة طالت طريقة إدارة القطاع الكروي في ظل هذه الأزمة. تقارير إخبارية الدوري الفرنسي فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 0:32 دقيقة الأهلي يعلن التعاقد مع الزامبي والتر بواليا 1:16 دقيقة أرتيتا يكشف نوايا أرسنال في "الميركاتو الشتوي" 2:31 دقيقة حصاد 2020: فيروس كورونا أنهك مسابقة الدوري الفرنسي 2:19 دقيقة حصاد 2020: باريس سان جيرمان مرّ بعام استثنائي 3:26 دقيقة قمّة مرتقبة بين مانشستر يونايتد وأستون فيلا 2:31 دقيقة "الميركاتو الشتوي" تحت الأضواء 0:40 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين أوساسونا وألافيس 3:20 دقيقة أنجيلو غابرييل .. اسم واعد في الكرة البرازيلية 0:41 دقيقة عقوبة كبيرة في حق كافاني مهاجم مانشستر يونايتد 1:53 دقيقة ريال سوسييداد يستعيد نغمة الانتصارات