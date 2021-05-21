جولة حاسمة منتظرة في الدوري الفرنسي من قبل beIN SPORTS May 21, 2021 15:20 2:03 دقيقة ينتظر عشاق الدوري الفرنسي الجولة الأخيرة بفارغ الصبر وذلك للتعرف على بطل النسخة الحالية من الليغ آن، لقب هذا الموسم الذي تأخر حسمه للجولة الأخيرة انحصر بين ليل المتصدر ومطارده باريس سان جيرمان مع حظوظ قائمة لنادي موناكو. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي موناكو ليل -آخر الفيديوهات 1:07 دقيقة تنافس شرس على جائزة أفضل لاعب في الدوري الأميركي 2:29 دقيقة خوليت ضمن أساطير منتخب هولندا بحسب اختيار الجماهير 0:46 دقيقة نهاية "مغامرة" إيرنانديث وبيراردي مع ليدز 2:03 دقيقة جولة حاسمة منتظرة في الدوري الفرنسي 0:34 دقيقة ليستر سيتي يعلن اعتزال أحد أساطيره ومغادرة آخر 1:58 دقيقة بوفون يشرح أسباب تراجع يوفنتوس ويدافع عن بيرلو 0:25 دقيقة إيقاف ثلاثة حكام في الدوري الإيطالي لسبب غريب ! 0:31 دقيقة السماح بحضور ألف مشجع في مباراة إنتر وأودينيزي 0:42 دقيقة ليفربول يكشف عن قميصه الجديد لموسم 2021-2022 0:44 دقيقة برشلونة يعلن انتهاء موسم ميسي