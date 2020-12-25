جماهير باريس سان جيرمان: إقالة توخيل ستعطي الفريق روحاً جديدة من قبل beIN SPORTS December 25, 2020 11:48 0:46 دقيقة وصفت جماهير باريس سان جيرمان قرارَ إقالة توماس توخيل بالمفاجئ معتبرة أنه خطوةٌ ستعطي الفريق روحاً جديدة. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان توماس توخيل -آخر الفيديوهات 8:26 دقيقة تعرف على آخر أخبار مباراة ليستر والـ"يونايتد" 1:00 دقيقة الـ"يونايتد" لا يفكر الآن في امكانية الفوز باللقب 0:57 دقيقة قمّة مرتقبة بين لوس أنجليس ليكرز ودالاس مافريكس 1:05 دقيقة مواجهة قوية بين ليستر والـ"يونايتد" 1:05 دقيقة ماذا قال لامبارد وأرتيتا قبل قمّة أرسنال وتشيلسي؟ 0:26 دقيقة سيتي يعلن إصابة ووكر وجيسوس بفيروس كورونا 1:36 دقيقة دافونسيكا يتحدّث عن أسلوب لعب بوتشيتينو 0:46 دقيقة إقالة توخيل ستعطي الفريق روحاً جديدة 0:23 دقيقة كيليان مبابي يعلق على رحيل توخيل 0:37 دقيقة فيفا يتخذ قرارات هامة بشأن بعض بطولاته المستقبلية