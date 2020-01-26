ورفع فريق العاصمة الفرنسية رصيده إلى 52 نقطة مقابل 42 لمرسيليا الذي سقط في فخ التعادل السلبي على ملعبه ضد أنجيه في افتتاح المرحلة الجمعة.

وتابع نيمار تألقه في الآونة الأخيرة وافتتح التسجيل بعد هدف رائع عندما تلقى الكرة على مشارف المنطقة وسددها لولبية بعيداً عن متناول حارس ليل (28) قبل أن يعزز تقدم فريقه من ركلة جزاء (51) رافعاً رصيده إلى 13 هدفاً هذا الموسم ليتقاسم المركز الثاني في صدارة ترتيب الهدافين مع زميله كيليان مبابي، بفارق هدف واحد عن مهاجم موناك وسام بن يدر.

ونجح نيمار بالتالي في تسجيل هدف على الأقل في مبارياته السابعة الأخيرة توالياً وهي المرة الأولى التي يحقق فيها هذا الانجاز منذ انتقاله إلى سان جيرمان صيف عام 2017.

وكونه من أنصار لعبة كرة السلة وأحد الأصدقاء المقربين من النجم الأميركي كوبي براينت الذي لقي حتفه في حادثة تحطم طائرته الهليكوبتر، ألقى النجم البرازيلي التحية لبراينت من خلال الإشارة بإصبعه إلى الرقم 24 الذي كان يرتديه كوبي بعد تسجيله.

وقال نيمار "أنا سعيد للغاية، سعيد لمساعدة الفريق للعب بهذه الطريقة، تسجيل الأهداف والقيام بتمريرات حاسمة. كل تركيزي منصب على باريس سان جيرمان هذا الموسم وأعتقد بأننا نستطيع تحقيق أمور كبيرة".

وأضاف "أعتقد بأني في أفضل حالة بدنية لي".

ليون يكرم وفادة تولوز

وأكرم ليون وفادة ضيفه تولوز بثلاثية نظيفة.

وحسم ليون الشوط الاول بهدف لمهاجمه الدولي الإيفواري ماكسويل كورنيه (29)، قبل أن يهز شباك ضيوفه بهدفين في الثاني عبر موسى ديمبيلي (71) والوافد حديثاً من فياريال الإسباني الدولي الكاميروني كارل توكو إيكامبي (77).

وهو الفوز الثاني توالياً لليون والتاسع هذا الموسم فارتقى إلى المركز الخامس بفارق الأهداف أمام نانت الذي خسر أمام ضيفه بوردو صفر-1، فيما مني تولوز بخسارته الحادية عشرة على التوالي والخامسة عشرة هذا الموسم فبقي في المركز الأخير برصيد 12 نقطة.

وواصل ليون بقيادة مدربه رودي غارسيا انتصاراته المتتالية في جميع المباريات التي خاضها في العام الجديد والتي رفعها إلى ستة حيث تغلب على مضيفيه بورغ بيروناس 7-صفر ونانت 4-3 في طريقه إلى ثمن نهائي مسابقة كأس فرنسا، وعلى ضيفيه بريست 3-1 وليل 4-3 بركلات الترجيح (التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي) في طريقه إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس الرابطة، ومضيفه بوردو 2-1 وضيفه تولوز 3-صفر في الدوري.

ويحل ليون ضيفاً على نيس مرتين الأسبوع المقبل، الأولى الخميس في ثمن نهائي مسابقة الكأس والثانية الأحد المقبل في المرحلة الثانية والعشرين.

تكريم سالا

وعلى ملعب "لابوجوار" في نانت، وضع بوردو حداً لهزائمه المتتالية بفوز قاتل على مضيفه نانت بهدف وحيد سجله جيمي برايان في الدقيقة 86.

ولعب نانت بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 54 إثر طرد لاعب وسطه البرازيلي أندري جيروتو لتلقيه الإنذار الثاني.

وهو الفوز الأول لبوردو بعد أربع هزائم متتالية والثامن هذا الموسم فصعد إلى المركز العاشر برصيد 29 نقطة، فيما تجمد رصيد نانت عند 32 نقطة وتراجع إلى المركز السادس بخسارته التاسعة هذا الموسم.

وقبل انطلاق المباراة قام نادي نانت وجماهيره التي ملأت جنبات الملعب عن آخرها، بتكريم لاعبه الأرجنتيني السابق إيميليانو سالا بمناسبة مرور عام على وفاته من خلال نشر صورة كبيرة للاعب على دائرة منتصف الملعب خلال فترة الاحماء، بالإضافة إلى عرض صور للمهاجم عبر شاشات عملاقة في الملعب.

كما قامت الجماهير بنشر لافتات كبيرة عليها صوراً لسالا ولاعب الفريق السابق مدرب المنتخب الفرنسي هنري ميشال ونجوم سابقين للفريق وافتهم المنية مع "تيفو" بعبارة "ستظلون خالدين في ذاكرتنا الجماعية".

وقضى سالا في مطلع العام الماضي، لدى تحطم طائرة صغيرة كان على متنها، في طريقه من فرنسا إلى ويلز بعد انتقاله من نادي نانت إلى كارديف سيتي.

في رحلة الانتقال بين المدينتين، تحطمت الطائرة التي كان يقودها الطيار ديفيد إيبوتسون في بحر المانش، قبل أن يتم بعد أيام العثور على جثة اللاعب، بينما بقي مصير الطيار مجهولاً.