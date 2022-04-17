وافتتح ديلور التسجيل في الدقيقة 54 من ركلة جزاء، قبل أن يعادل أرمان لوريانت بهدف جميل للضيوف (61). إلا أن كلمة الحسم كانت للجزائري برأسية في الدقيقة 88.

ويتأهل البطل والوصيف مباشرة الى دوري أبطال أوروبا، فيما يخوض الثالث الدور الثالث من تصفيات المسابقة الأوروبية الأم، أما الرابع فيبلغ الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" على أن يخوض الخامس تصفيات المسابقة القارية الثالثة "كونفرنس ليغ".

وعاد نيس أخيرًا إلى الانتصارات بعد سلسلة من أربع مباريات من دون فوز في الدوري، رافعًا رصيده إلى 54 نقطة في المركز الرابع على بُعد نقطتين من رين الثالث الذي سقط على أرضه الجمعة 2-3 ضد موناكو الخامس المتخلف بنقطة عن نيس.

وفرط ستراسبورغ في فرصة استعادة المركز الرابع بسقوطه في فخ التعادل امام مضيفه تروا 1-1.

وكان ستراسبورغ البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه الدولي السنغالي بهدف حبيب ديالو في الدقيقة 56 من ركلة جزاء، لكن تروا أدرك التعادل بواسطة فلوريان تارديو في الدقيقة 85 من ركلة جزاء أيضا.

وتراجع ستراسبورغ إلى المركز الخامس برصيد 53 نقطة بفارق الأهداف أمام موناكو الذي ينتظره دربي ساخن أمام جاره نيس في المرحلة المقبلة.

وتعادل مونبلييه مع رانس 0-0، ونانت مع أنجيه بهدف للمالي كليفة كوليبالي (53) مقابل هدف للدولي المغربي سفيان بوفال اثر تمريرة من مواطنه الدولي أيضاً عز الدين اوناحي (18)، ومتز مع كليرمون فيران بهدف لنيكولا دو بريفيل (24) مقابل هدف للبينيني جوديل دوسو (37).

وأكمل متز، صاحب المركز الأخير، المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 40 عقب طرد مهاجمه السنغالي إبراهيما نيان.