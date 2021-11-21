وأصيب لاعب خط وسط مرسيليا ديميتري باييت في رأسه بقارورة مياه ألقيت من المدرجات يوم الأحد، منذ الدقائق الأولى من المواجهة بين ليون ومرسيليا في الأسبوع الرابع عشر من دوري الدرجة الأولى الفرنسي.



وأوقف الحكم رودي بوكيه المباراة وعاد الفريقان إلى غرفة تبديل الملابس.