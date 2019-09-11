وتعرض توفان لإصابة في كاحله قبل قرابة أربعة أشهر ونصف الشهر وعاد للتمارين الجماعية مع الفريق قبل عطلة المباريات الدولية التي أقيمت مؤخراً (معظمها في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2020)، وحتى أنه شارك لدقائق في المباراة الأخيرة لفريقه في الدوري ضد سانت إتيان (1-صفر) لكنه "ما زال منزعجاً" من الأوجاع بحسب ما أشار مرسيليا في بيانه.

وقال مرسيليا أن توفان سيستعيد "عافيته 100 بالمئة" بعد الخضوع للعملية الجراحية.

ويحتل مرسيليا المركز الثامن بعد أربع مراحل على انطلاق الموسم الجديد من الدوري لكن بفارق نقطتين فقط عن غريمه باريس سان جيرمان حامل اللقب والمتصدر.