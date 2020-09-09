توخيل يطمئن جماهير باريس سان جيرمان September 9, 2020 23:26 1:14 دقيقة أكد توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان أن الفريق تدرب بشكل جيد ويشعر بالثقة مضيفاً أنه بقليل من الحظ يمكن للفريق أن يحققَ الألقاب.. ومطمئناً الجماهير عن حالة اللاعبين المصابين بفيروس كورونا. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي توماس توخيل -آخر الفيديوهات 1:14 دقيقة توخيل يطمئن جماهير باريس سان جيرمان 0:24 دقيقة سان جيرمان يعير حارسه أريولا إلى فولهام 0:41 دقيقة سيرينا تعبر إلى نصف نهائي بطولة أميركا المفتوحة 0:50 دقيقة ميلان يضم ساندرو تونالي على سبيل الإعارة 1:22 دقيقة باخ يتحدث عن الضمانات في أولمبياد طوكيو وباريس 2:28 دقيقة الفيفا يشيد بتقرير اللجنة العليا للمشاريع والإرث 0:36 دقيقة قرعة دوري أبطال أوروبا في نيون بدلاً من أثينا 0:44 دقيقة الأسترالي إيوان يحرز المرحلة 11 0:32 دقيقة لجنة مصرية للتحقيق في اختفاء بعض الكؤوس والمقتنيات 0:34 دقيقة أستون فيلا يتعاقد مع واتكينس في صفقة قياسية