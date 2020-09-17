وكانت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم قد أعلنت الأربعاء إيقاف البرازيلي نيمار نجم الفريق الباريسي مباراتين على خلفية البطاقة الحمراء التي تحصل عليها في الكلاسيكو أمام مرسيليا الأحد.

كما سيتم استدعاء الأرجنتيني آنخل دي ماريا لحضور اجتماع اللجنة التأديبية للرابطة في 23 أيلول/سبتمبر بسبب مزاعم بأنه بصق على غونزاليس خلال خسارة سان جيرمان صفر-1، في مباراة انتهت بشجار كبير أدى إلى طرد خمسة لاعبين.

كما أعلنت الرابطة إيقاف لايفين كورزاوا مدافع سان جيرمان ست مباريات لدفعه جوردان أمافي ظهير مرسيليا الذي أوقف بدوره ثلاث مباريات بعدما طردا معاً مع نهاية المباراة.

كما تم ايقاف الأرجنتينيين لياندرو باريديس لاعب وسط سان جيرمان مباراتين لاشتباكه مع موطنه داريو بينيديتو الذي أوقف مباراة واحدة بعد أن طردا إثر إنذارين.