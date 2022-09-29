تفاصيل فسخ الجزائري بلايلي لعقده مع بريست من قبل beIN SPORTS September 29, 2022 21:42 4:52 دقيقة تعرّف على أهم التفاصيل المتعلقة بفسخ التعاقد بين نادي بريست الفرنسي واللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي. مقابلات تقارير إخبارية الدوري الفرنسي بريست يوسف بلايلي -آخر الفيديوهات 1:08 دقيقة فوز كبير للعراق وتعادل البحرين 2:22 دقيقة سينر يبلغ ربع نهائي بطولة صوفيا المفتوحة 3:39 دقيقة راشد البلوشي يثبت كفاءته بعالم الأمن والسلامة 1:12 دقيقة مدرب دورتموند يؤكد أهمية استعادة الصلة بالجماهير 4:52 دقيقة تفاصيل فسخ الجزائري بلايلي لعقده مع بريست 5:32 دقيقة تبعات قرار "كاس" بشأن فريق هلال الشابة 0:48 دقيقة هلال الشابة باقٍ في دوري الدرجة الأولى التونسي 1:25 دقيقة ماذا قال نجم توتنهام هاري كاين قبل مواجهة آرسنال ؟ 2:44 دقيقة حصيلة المنتخبات العربية في المباريات الودّية 1:13 دقيقة الكرواتي بوديمير يكشف سرّ تألق أوساسونا