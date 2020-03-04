الرابطة أشارت في البيان الذي نشرته على موقعها الرسمي إلى أنها بعد التشاور مع السلطات المعنية اتخذت إجراءات احترازية حيث ألغت المصافحة بين اللاعبين والحكام ومنعت مسك أيدي الأطفال المرافقين للاعبين لدى دخولهم أرضية الملعب.

