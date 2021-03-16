تعاطف كبير مع دي ماريا وماركينيوس من قبل beIN SPORTS March 16, 2021 12:56 3:36 دقيقة أثارت عمليتا السطو على منزلي أنخيل دي ماريا ووالدي ماركينيوس، استياءً كبيراً في الشارع الكروي الفرنسي، وتعاطفاً عالياً من أنصار النادي الباريسي مع اللاعبين. تقارير إخبارية ماركينيوس باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي دي ماريا -آخر الفيديوهات 0:22 دقيقة إنتر يعلن إصابة دامبروزيو بفيروس كورونا 4:03 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 27 2:56 دقيقة مباراة الزمالك والترجي – التغطية الخاصة 0:46 دقيقة الأهلي ينتفض أمام فيتا كلوب 4:05 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 28 0:33 دقيقة رسمياً عودة إبراهيموفيتش إلى صفوف المنتخب السويدي 0:40 دقيقة ملعب الفيلودروم يتحوّل إلى مركز تلقيح ضد كورونا 3:21 دقيقة مولودية الجزائر يستقبل تونغيت في مباراة مصيرية 2:56 دقيقة الزمالك يبحث عن التمسك بحظوظه من بوابة الترجي 3:36 دقيقة تعاطف كبير مع دي ماريا وماركينيوس