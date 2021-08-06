أقيمت المباراة الجمعة على ملعب لويس الثاني معقل موناكو وتمكن لاعب وسط فريق الإمارة جيلسون مارتينز من افتتاح التسجيل وإحراز أول هدف في النسخة الجديدة من المسابقة في الدقيقة 14، قبل أن يتمكن جان شارل كاستيليتو من معادلة النتيجة في الدقيقة 42.

وبدا فريق المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش في طريقه لتحقيق هذا الأمر حين افتتح التسجيل منذ الدقيقة 14 عبر البرتغالي جيلسون مارتينيز بعد تمريرة من البرازيلي كايو هنريكي.

لكن الضيوف الذين لم يعرفوا طعم الفوز في الإمارة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2012 (2-صفر)، دخلوا الشوط الثاني وهما على المسافة ذاتها من رجال كوفاتش بعدما أدركوا التعادل عبر رأسية الكاميروني جان-شارل كاستيليتو إثر ركلة ركنية (42).

وبعد شوط ثانٍ باهت غابت عنه الفرص الحقيقية بالكامل، بقي التعادل سيد الموقف حتى صافرة النهاية، لينال نانت نقطته الأولى أمام نادي الإمارة منذ الفوز عليه في "لا بوجوار" 1-صفر في تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

صحيح أن الموسم ما زال في بدايته، لكن أي نقطة ستكون غالية بالنسبة لأي منافس على اللقب، لاسيما في ظل التفوق الفني الواضح لباريس سان جيرمان الذي يبدو مرشحاً بقوة لاستعادة اللقب من ليل، وذلك تزامناً مع عودة الجماهير إلى الملاعب بعدما غابت عنها لفترة طويلة بسبب فيروس كورونا.

