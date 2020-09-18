وخاض الهولندي ممفيس ديباي المباراة أساسياً بعد أن جلس على مقاعد البدلاء أمام مونبيلييه قبل أن يدخل في الشوط الثاني ويسجل هدف فريقه الوحيد، بعدما ربطته تقارير بالانتقال إلى برشلونة الاسباني بإشراف المدرب السابق لمنتخب بلاده مواطنه رونالدو كومان، في حين غاب حسام عوار الذي ربطته تقارير بالانتقال إلى أرسنال الانكليزي عن اللقاء بعد طرده أمام مونبيلييه الثلاثاء.

لاحت أخطر فرص الشوط الأول للفريق الضيف عبر المدافع رينو ريبار الذي سدد كرة من 18 متراً كانت لها العارضة بالمرصاد (11).

وهدد نيم مرمى ليون مرة جديدة في الدقيقة 40 بتسديدة من الجزائري زين الدين فرحات المتربص داخل المنطقة، إلا أن الحارس أنطوني لوبيز كان لها بالمرصاد.

ولم تتغير حال الشوط الثاني، إذ كان نيم البادئ بتهديد مرمى منافسه فسدد ميغيل من 20 متراً كرة صدها لوبيز (56).

وحصل صاحب الأرض على فرصة بفضل البرازيلي برونو غيماريش يوم استدعائه من قبل المدرب الوطني تيتي للتصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، إلا أن الحارس رينيه تعامل بشكل ناجح مع الكرة (78)، قبل أن يضطر مجدداً للتدخل أمام رأسية من البديل تينو كاديوير من زيمبابوي (90).



