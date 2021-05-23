تشيكا: "يوم مميز في تاريخ ليل" من قبل beIN SPORTS May 23, 2021 23:41 2:23 دقيقة أكد البرتغالي تشيكا بأن هذا اليوم هو يوم مميز في تاريخ فريق ليل منتظراً العودة إلى المدينة للاحتفال مع الأنصار بلقب الدوري الفرنسي. مقابلات الدوري الفرنسي ليل -آخر الفيديوهات 0:46 دقيقة شاهد مراسم تتويج إنتر بلقب الدوري الإيطالي 10:54 دقيقة شاهد مراسم تتويج مانشستر سيتي بلقب الـ"بريميرليغ" 3:40 دقيقة كاين يحسم لقب هداف البريميرليغ للمرة الثالثة 4:50 دقيقة سيتي ينهي موسم الـ"بريميرليغ" بفوز كبير 1:09 دقيقة توتنهام يقلب الطاولة على ليستر 4:16 دقيقة تشيلسي يستفيد من هدية توتنهام 2:53 دقيقة ليفربول يؤمّن بطاقة العبور إلى دوري أبطال أوروبا 4:42 دقيقة إنتر يستعرض ويهزم أودينيزي بالخمسة 2:35 دقيقة تسعون دقيقة لتحديد مصير ميلان وبيولي 1:03 دقيقة كلوب يطالب جماهير ليفربول بالصبر