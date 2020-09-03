أعلن باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم الخميس عن "ثلاث إصابات جديدة" بفيروس كورونا المستجد في صفوفه ليرتفع العدد إلى ست حالات في تشكيلته عقب كشفه الأربعاء عن ثلاث حالات مماثلة.

وكتب النادي في حسابه على تويتر "الفحوصات الأخيرة لفيروس سارسكوف2 التي أجريت للاعبي باريس سان جيرمان تؤكد ثلاث حالات إيجابية جديدة"، ما يزيد الشك حول الإبقاء على مباراته المؤجلة من المرحلة الثانية في الدوري ضد لانس والمقررة في العاشر من أيلول/سبتمبر الحالي.

وأكدت صحيفة "ليكيب" الرياضية المتخصصة أن المدافع البرازيلي ماركينيوس على الخصوص بين اللاعبين الذين أصيبوا بالعدوى وهو بين الحالات الثلاث التي أعلن عنها النادي اليوم.

ويضاف إسم ماركينيوس إلى الثلاثي مواطنه نيمار والأرجنتينيين أنخل دي ماريا ولياندرو باريديس الذين ذكرت صحيفة ليكيب أنهم المعنوين بالحالات التي تم الاعلان عنها الاربعاء.

وكان كل هؤلاء اللاعبين يمضون إجازتهم التي منحها لهم النادي الفرنسي، في جزيرة إيبيثا الاسبانية بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني صفر-1.

وتم اختبار اللاعبين الذين قضوا عطلاتهم بعيدا عن الجزيرة الإسبانية اليوم الخميس، في وقت متأخر عن الآخرين.