هدف أصحاب الأرض الأول حمل توقيع آرثر ثياتْ في الدقيقة الرابعة عشرة، وضاعف زميله بينجامان بوريجو النتيجة بهدف ثان عند الدقيقة الخامسة والستين، ودون كارل توكو إكامبي ثالث الأهداف بحلول الدقيقة السبعين، وبعد أربع دقائق عاد اللاعبُ ذاته ليبصمَ على ثنائيته الشخصية ورباعية فريقه.

