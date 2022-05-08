وتقدم النادي الباريسي بهدفين لقائده الدولي البرازيلي ماركينيوس (6) ومواطنه نيمار دا سيلفا (25 من ركلة جزاء)، لكن تروا قلص الفارق عبر أوغبو (30)، قبل أن يدرك له تارديو التعادل مطلع الشوط الثاني (49 من ركلة جزاء).

وهو التعادل الثالث توالياً لباريس سان جيرمان والثاني على أرضه بعد الأول امام لنس 1-1 عندما استعاد اللقب، قبل أن يتعادل مه مضيفه ستراسبورغ 3-3 في الجولة السابقة.

وعزز باريس سان جيرمان موقعه في الصدارة برصيد 80 نقطة مقابل 37 نقطة لتروا الخامس عشر الذي خطا خطوة كبيرة نحو البقاء في الدرجة الأولى.

