تحديد موعد سوق الانتقالات في فرنسا من قبل beIN SPORTS June 5, 2020 23:04 0:32 دقيقة حدّدت رابطة الدوري الفرنسي الموعد الرسمي لسوق الانتقالات الصيفية عقب إنهاء موسم الدرجة الأولى. -آخر الفيديوهات 0:10 دقيقة ترتيب الدوري الألماني هذا الموسم 2019 - 2020 0:10 دقيقة هل يملك ريال مدريد مباريات أسهل من برشلونة؟ 0:44 دقيقة أنباء عن تأخر صدور قرار "كاس" حول عقوبة الـ"سيتي" 0:29 دقيقة الموافقة على عودة موسم الـMLS 0:19 دقيقة ساوثمبتون يمدد عقد شين لونغ 0:31 دقيقة الاتحاد الاسكتلندي يجيز عودة الأندية للتدريبات 0:54 دقيقة رسالة مؤثرة من كانوتيه 0:44 دقيقة قطر تعلن جاهزية ثالث ملاعب مونديال 2022 0:53 دقيقة الموافقة على استئناف موسم الـ"NBA" بـ22 فريقاً 4:20 دقيقة نقاشات فرنسية ساخنة فوق طاولة مجلس الدولة