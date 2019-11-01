تافاريس يتحدث عن فوز ديجون التاريخي من قبل beIN SPORTS November 1, 2019 22:54 0:34 دقيقة تحدث مهاجم ديجون جوليو تافاريس عقب فوز فريقه على باريس سان جيرمان 2-1، فماذا قال؟ -آخر الفيديوهات 0:50 دقيقة العربي يتجنب الخسارة الثالثة توالياً 0:42 دقيقة نيوزلندا تحقق المركز الثالث بعد فوز كبير على ويلز 1:02 دقيقة نقل منافسات الماراثون والمشي رسميا خارج طوكيو 0:51 دقيقة إيطاليا تبلغ ثمن النهائي بالفوز على المكسيك 0:51 دقيقة بوكا جونيورز يتراجع إلى المركز الرابع 0:47 دقيقة أودينيزي يعلن إقالة مدربه 0:50 دقيقة إيقاف إمبيد وأنتوني تاونز لمباراتين بعد عراكهما 2:24 دقيقة لينارد يرجّح كفة كليبرز على حساب "زملاء الأمس" 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 2:23 دقيقة خيتافي يُطيح بغرناطة