تألق لافت لريان شرقي منذ تولي بلان قيادة ليون من قبل beIN SPORTS May 24, 2023 11:51 3:13 دقيقة أظهر لاعب ليون ريان شرقي تألقاً لافتاً لا سيما منذ وصول لوران بلان إلى الدفة الفنية للفريق إذ فرض شرقي نفسَه نجماً أوحد في المباراة الأخيرة للفريق. تقارير إخبارية الدوري الفرنسي ليون ريان شرقي -آخر الفيديوهات 2:39 دقيقة جولة أخيرة هامة لبوروسيا دورتموند 4:50 دقيقة المنتخب التونسي يتغلّب على نظيره العراقي 6:19 دقيقة مانشستر يونايتد يضمن تذكرة الأبطال 1:05 دقيقة روما يعدّ العدّة لمواجهة إشبيلية 3:09 دقيقة الصراع على أشدّه على صدارة ترتيب هدّافي "الليغ 1" 0:57 دقيقة نوري إلى نصف نهائي بطولة ليون المفتوحة للتنس 1:37 دقيقة لحظات رائعة في تدريبات باريس سان جيرمان 42:39 دقيقة تيباس يتحدّث عن حادثة العنصرية 1:08 دقيقة مواجهات مرتقبة في رولان غاروس 8:05 دقيقة مانشستر يونايتد من أجل حجز مقعد في دوري الأبطال