ووقع غاسيه (66 عاما) الذي سبق له أن مر ببوردو كمساعد للمدرب لوران بلان بين 2007 و2010 قبل أن يستلم المنصب ذاته في المنتخب الفرنسي وباريس سان جرمان وصولا إلى الاشراف على مونبلييه (2017) وسانت إتيان (2017-2019)، عقدا لمدة عامين من أجل خلافة سوزا الذي استلم المهام في آذار/مارس 2019.

كما عين بوردو الذي أنهى الموسم الملغى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في المركز الثاني عشر، مدافعه السابق ألان روش (52 عاما) كمدير رياضي بدلاً من الإسباني إدواردو ماسيا الذي أقيل من منصبه في 24 تموز/يوليو.

وانفصل بوردو عن سوزا (49 عاماً) باتفاق متبادل بعد أن أعرب البرتغالي في بداية الصيف الحالي عن رغبته بالرحيل بسبب عدم تلبية طلباته بخصوص تعزيز الفريق وخلافاته مع الإدارة.

وبعد مفاوضات مطولة، توصل الطرفان الى اتفاق مالي للانفصال ودياً، حيث سيتقاضى سوزا بين 2 و2,5 مليون يورو كتعويض بحسب العديد من وسائل الإعلام.

