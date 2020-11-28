وسجّل للفريق الباريسي كل من البرازيلي نيمار (27 من ركلة جزاء) والإيطالي مويز كين (28) في حين وقّع تيموتي بيمبيلي (10 خطأ في مرمى فريقه) وياسين عدلي (60) هدفي الضيوف.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 25 نقطة في الصدارة في حين بات رصيد بوردو 16 نقطة في المرتبة الحادية عشرة.

وفاجأ بوردو أصحاب الأرض بتسجيل هدف التقدم عندما ضغط النيجيري جوش ماجا على المدافع الشاب تيموتي بيمبيلي فسجل الأخير هدفأ خطأ في مرمى فريقه (10).

وضغط سان جيرمان في محاولة لإدراك التعادل وطالب نيمار بركلة جزاء إثر إعاقته داخل المنطقة من قبل مواطنه أوتافيو لكن الحكم لم يكترث له قبل أن يلفت حكم الـ"VAR" نظره إلى إمكانية حصول عرقلة داخل المنطقة، ليعدل الحكم الرئيسي عن قراره ويمنح فريق العاصمة ركلة جزاء ترجمها نيمار بنجاح مسجلا هدفه الخمسين في الدوري (27).

وبات نيمار أسرع لاعب في تاريخ باريس سان جيرمان يصل إلى عتبة الخمسين هدفا وذلك في 58 مباراة فقط.

ولم تمض دقيقة حتى سدد نيمار كرة قوية بيسراه عجز حارس بوردو بونوا كوستيل في السيطرة عليها فتهيأت أمام الإيطالي مويز كين فتابعها داخل الشباك مسجلا هدف فريقه الثاني.

وكاد سان جيرمان يعزز تقدمه لكن الكرة التي سددها كيليان مبابي صدها القائم (32).

وبعد أن أضاع سان جيرمان فرصا بالجملة لحسم النتيجة في صالحه، نجح ياسين عدلي في إدراك التعادل لبوردو في مرمى فريقه السابق (60).

وانتقل عدلي إلى بوردو قادما من سان جيرمان في كانون الثاني/يناير 2019.

وأهدر كين فرصة منح التقدم لفريقه عندما سدد من وضعية جيدة كرة رأسية فوق العارضة (69).

وقام حاتم بن عرفة بمجهود رائع داخل المنطقة إذ راوغ أكثر من مدافع لكنه لم يحسن إنهاء الهجمة في الشباك (71).

وكاد بن عرفة يسقط فريقه السابق بالضربة القاضية عندما قام بمجهود فردي رائع وسار بالكرة نحو 30 مترا قبل أن يسدد بيسراه كرة قوية علت العارضة (89).