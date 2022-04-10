ديديه لامكل زي منح الضيوف هدف التقدم عند الدقيقة 21 بعدها أدرك بوردو التعادل بهدف حمل توقيع ريكاردو مانغاس في الدقيقة 52 قبل أن يسجل مباي نيانغ الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 68 وفي الدقيقة 88 وقع أوي جو هوانغ على الهدف الثالث لبوردو الذي رفع رصيده بست وعشرين نقطة في المركز ما قبل الأخير فيما يتذيل ميتز الترتيب.

